دريجة: من غير المنطقي صرف منحة لأبناء وزوجات الأغنياء وميسوري الحال بنفس قيمة ما يُصرف للفقراء

ليبيا – علق الخبير الاقتصادي محسن دريجة على صرف حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها لمنحة أرباب الأسر قائلًا: “المِنَح لا تُصرف بهذه الطريقة، ومن غير المنطقي أن تعطي الدولة منحًا حتى لأبناء وزوجات الأغنياء وميسوري الحال، وبنفس قيمة ما يُصرف للفقراء، خاصة مع المستوى الطبقي الذي ازداد تباينًا بين الليبيين في السنين الأخيرة، يجب وضع هذا الأمر في الاعتبار”.

دريجة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري رأى أن الطبقة الفقيرة مظلومة جدًا في القوانين الليبية، مشيرًا الى أن وزارة المالية وفقًا لبيانات رسمية أنفقت خلال العام الماضي نحو 9.97 مليارات دينار على دعم المحروقات (البنزين والديزل وزيت السيارات) وبواقع 47.9% من إجمالي الدعم الحكومي.

وقال: إن هذا الدعم لا يعود بأي فائدة على الفقراء الذين لا يملكون سيارات خاصة، في دولة تفتقر للمواصلات العامة، بل يذهب جزء كبير منه لعصابات تهريب الوقود لدول الجوار.

دريجة رأى أن الحل يبدأ من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بمحدودي الدخل يتم تحديثها دوريًا، ثم تتولى الجهات التشريعية إعادة صياغة قانون منحة الزوجة والأبناء بحيث تصرف لمحدودي الدخل فقط، مع تحويل ما كان يصرف إلى الميسورين لصالحهم، بما يكفل رفع قيمة المنحة لمائتي دينار على الأقل تصرف دون تقطع أو استغلال سياسي لمعاناة الفقراء”.