باشاغا يناقش مع سفير إسبانيا مستجدات الوضع السياسي الليبي

ناقش رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مستجدات الوضع السياسي مع سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، الأحد، وذلك في لقاء عقده معه في العاصمة التونسية.

وشدد الطرفان على ضرورة تجنب العنف ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار زمني محدد، حسب ما جاء في تغريدة على الصفحة الرسمية لباشاغا.

كما أكد باشاغا على العلاقات الوطيدة مع إسبانيا وإمكانية العمل معاً في مجالات مختلفة أهمها الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والزراعة، والأمن المائي وغيرها.

يذكر أن باشاغا وصل مساء أمس السبت إلى العاصمة تونس في زيارة رسمية هي الأولى له بعد منح حكومته الثقة من البرلمان، وسط أنباء عن توجهه لتركيا بعد إنهاء زيارته لتونس

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