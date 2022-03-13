مكتب رئيس الحكومة يكشف تفاصيل  لقاء “باشاغا” و”نورلاند” – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

كشف مكتب رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، تفاصيل لقائه المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بالعاصمة تونس أمس السبت.

وأوضح المكتب في تغريدة عبر تويتر: “ناقشا خلال الاجتماع تطورات الوضع السياسي والمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة. كما أكدا دعمهما للحلول السلمية، وأي عملية حوار تدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب موعد ممكن. كما أعربا عن تقديرهما واحترامهما لسيادة الليبيين وإرادتهم في الوصول إلى الانتخابات”.

وأكد باشاغا “موقفه باستخدام كافة الطرق السلمية والقانونية لمباشرة عمل الحكومة من طرابلس. للبدء في تسيير العملية الانتخابية ولتوفير الخدمات بشكل عاجل وسريع لكل الليبيين”.

وكان قد أكد نورلاند اليوم الأحد، استعداد رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة لـ”الانخراط في مفاوضات عاجلة”. للتباحث بشأن كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم الموقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.