“وفد ليبي” يبحث مع مسؤولين بالخارجية الأوكرانية تسهيل إجلاء الرعايا الليبيين

بحث وكيل وزارة الداخلية والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية لدى أوكرانيا، مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأوكرانية عددا من المواضيع التي تهم الجانبين، بينها تسهيل عمليات إجلاء الرعايا الليبيين عبر المنافذ الأوكرانية وتسهيل عودة المواطنين إلى ليبيا.

واستعرض الاجتماع إمكانية الإفراج عن السجين الليبي الموجود بسجن نيكالايفة، نظراً للأحداث الجارية في أوكرانيا حفاظاً على سلامته في هذه الظروف.

كما أشار الجانب الليبي إلى أن مبادرة الإفراج عن المواطن الليبي، ستحظى بترحيب وتضامن من الجانب الليبي مع البلد الصديق لتجاوز أزمته الحالية.