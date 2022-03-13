البيوضي: الدبيبة يعمل بجد لحشد المترشحين البرلمانيين وسيقوم بتمويل حملاتهم الانتخابية

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن خطة عيد الحميد الدبيية لإجراء الانتخابات البرلمانية وتجاهله الحديث عن الانتخابات الرئاسية، يأتي ضمن استراتيجيته لأن يكون رئيس الحكومة (المعين) من مجلس النواب المنتخب ( 2022).

البيوضي لفت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الدبيبة يعمل بجد لحشد المترشحين البرلمانيين، وسيقوم بتمويل حملاتهم الانتخابية.

وأشار إلى أن الدبيبة ومستشاريه بحاجة لأن يطلعو على القرارات الدولية تجاه ليبيا، بما في ذلك (الاتفاق الذي قذف بهم للسلطة)، ليعرفو أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أساس التوافق في الملف الليبي، داعيًا إياهم لقراءة مبادرة ستيفاني ويليامز بتمعن وخطابات غريمهم باشاآغا بشكل أكبر بحسب تعبيره.

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