الدبيبة يتفقد أجنحة المنتجات التونسية في معرض ليبيا للغذاء بطرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد معرض طرابلس الدولي، معرض ليبيا للغداء.

وأوضح حساب حكومة الوحدة المؤقتة، على فيسبوك، أن الدبيبة تفقد بعد افتتاحه للمعرض عدد من الأجنحة؛ واطلع خلالها على المنتجات الليبية.

كما تفقد الدبيبة، رفقة السفير التونسي لدى ليبيا ، الأجنحة الخاصة بالمنتجات التونسية ، حيث تم التأكيد على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة عقد مثل هذه المعارض التي ستدعم الصناعات المحلية ، وضرورة التوجه لعقد معارض دولية في هذا المجال.

وشارك في الافتتاح وزيري الاقتصاد والتجارة، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للمعارض، وعدد من رجال الأعمال.