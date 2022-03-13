خبير اقتصادي يطالب بوضع خطة لتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء

ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي محمد أحمد أن هناك ارتياحًا في ليبيا بشأن ارتفاع أسعار النفط، ولكنْ في المقابل، هناك ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، حيث إن ليبيا تستورد أكثر من 85 في المائة من احتياجاتها من الغذاء والدواء، ما ينعكس على مستوى الأسعار المحلية ومستويات المعيشة.
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صحيفة المرصد الليبية
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