خبير اقتصادي يطالب بوضع خطة لتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء

ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي محمد أحمد أن هناك ارتياحًا في ليبيا بشأن ارتفاع أسعار النفط، ولكنْ في المقابل، هناك ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، حيث إن ليبيا تستورد أكثر من 85 في المائة من احتياجاتها من الغذاء والدواء، ما ينعكس على مستوى الأسعار المحلية ومستويات المعيشة.

أحمد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية لها انعكاسات سياسية وأمنية خطيرة على المستوى العالمي والمحلي، وبالتالي المطلوب وضع خطة اقتصادية لمواجهة أي أزمة مستقبلية، وتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية