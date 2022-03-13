الدبيبة يفتتح معرض ليبيا للغذاء

العنوان-طرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، معرض ليبيا للغذاء الذي تقام فعالياته بمعرض طرابلس الدولي، بحضور وزيري الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ورئيس وأعضاء هيئة المعارض، وعدد من رجال الأعمال.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، تفقد الدبيبة عددًا من الأجنحة اطلع خلالها على المنتجات الليبية، كما تفقد رفقة السفير التونسي لدى ليبيا، الأجنحة الخاصة بالمنتجات التونسية؛ حيث أكد على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة عقد مثل هذه المعارض التي ستدعم الصناعات المحلية، مشددا على ضرورة التوجه لعقد معارض دولية في هذا المجال.