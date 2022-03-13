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تجمع الساحل والصحراء يمهّد لعودة العمل من طرابلس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بريجي رافيني مقر التجمع بالعاصمة طرابلس، وذلك في إطار التمهيد لمباشرة العمل منه.

ورافق رافيني كلا من وزيري الشباب والإسكان والتعمير بحكومة الوحدة فتح الله الزني وأبو بكر الغاوي، إضافة إلى مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية فاتح بشينة.

وأشار رافيني إلى أن حكومة الوحدة ستعمل على تسهيل عودة عمل الأمانة التنفيذية، لمباشرة مهامها من مقره الدائم بالعاصمة طرابلس، في حين أشار الغاوي إلى أن المقر سيكون جاهزا خلال الفترة القريبة القادمة.

وعقد رافيني على هامش الزيارة اجتماعا تقابليا بموظفي التجمع بمقره الدائم في طرابلس، حيث جرى خلاله عرض ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات، التي تهدف لعودة العمل من المقر .

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قناة 218 الليبية

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