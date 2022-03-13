رأس الجدير: تعطل حركة المسافرين بسبب عطب بمنظومة الجوازات من الجانب الليبي  

شهد المعبر الحدودي رأس الجدير من الجانب الليبي، اليوم الأحد، إشكاليات كبرى في حركة العبور إلى تونس بسبب تعطب المنظومة الإعلامية الخاصة بجوازات السفر مما أدى إلى وجود اكتظاظ كبير وبطء شديد في عبور المسافرين والعربات.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع ل “بوابة افريقيا الإخبارية”، فإن مدة انتظار المسافرين من الجانب الليبي بلغت نحو 12 ساعة، مما اضطر الجمارك الليبية إلى اعتماد المنظومة اليدوية لتسهيل حركة العبور.

وأوضح المصدر أنه لم يتم إلى حدود الساعة إصلاح عطب المنظومة الإعلامية بالمعبر.