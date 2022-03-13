أوكرانيا تعلن عودة الكهرباء إلى محطة تشيرنوبيل النووية

العنوان-كييف

أعلنت الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية عن عودة التيار الكهربائي إلى محطة تشيرنوبيل النووية بعد صيانتها على خلفية استهداف الجيش الأوكراني شبكة تغذيتها بالتيار.

وقالت شركة Energoatom على قناتها عبر “تيليغرام”: “أكمل الخبراء الأوكرانيون في شركة NEC Ukrenergo أعمال إصلاح خط ليس-تشيرنوبيل بقوة 330 كيلو فولط، واستؤنف إمداد الطاقة لمحطة تشيرنوبيل ومدينة سلافوتيتش”.

وأكد وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو أن أنظمة التبريد للوقود النووي المستهلك في محطة تشيرنوبيل ستعمل مرة أخرى في الوضع الطبيعي بعد إعادة التيار الكهربائي إلى المحطة.

ويوم الأربعاء الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية هاجمت منشآت شبكة الكهرباء التي توفر الطاقة للمحطة.

واتخذ الخبراء الروس إجراءات فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية عبر مولدات الديزل.