أمن السواحل ينتشل ثلاث جثث جديدة لمهاجرين في العقيلة

أفاد أمن السواحل بتمكن عناصره من انتشال ثلاث جثث جديدة اليوم الأحد من ضحايا القارب الغارق في العقيلة، بالإضافة إلى الجثة التي تم انتشالها يوم أمس، ليصبح العدد الإجمالي للجثث المنتشلة 4 جثث، تم نقلها لمشرحة مركز طبرق الطبي.

ونقل أمن السواحل معلومات مؤكدة تفيد بوجود ثلاثة جثث أخرى في البحر، غير أن سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج صعب من مهمة انتشال هذه الجثث، كما اشتكى آمر فرع السواحل طبرق أسامة الشريف ياسين في تصريحات لـ218، من نقص في آليات الدفع الرباعي حيث أن أماكن انتشال الجثث وعرة وهي أودية لا توجد فيها طرق معبدة.

وينطبق الحال على مكتب الإنقاذ البحري التابع لأمن السواحل، والذي يفتقد للقوارب وزوارق الإنقاذ السريعة مما يشكل صعوبة في التعامل مع هذه الحادثة، ما اضطر رئيس مكتب الإنقاذ إلى توجيه نداء استغاثة وطلب المساعدة من جميع مراكب الصيد والصيادين في خليج طبرق لانتشال الجثث.

يذكر أن القارب غرق يوم أمس وعلى متنه 27 راكباً، بينما كان متجهاً إلى نقطة محددة في البحر، ليُغيّر ركابه وسيلة النقل بأخرى قبل متابعة وجهتهم إلى السواحل الإيطالية.

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