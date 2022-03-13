الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يتفقد مقر الأمانة العامة في طرابلس

العنوان-طرابلس

تفقد الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بريجي رافيني، اليوم الأحد، مقر الأمانة العامة للتجمع بالعاصمة طرابلس، للاطلاع على المقر من أجل التمهيد لمباشرة أعماله.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، في بيان لها، أن الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء رافقه خلال تفقده مقر التجمع في طرابلس كل من وزير الشباب فتح الله الزني ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ومدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية فاتح بشينة.

وقالت الخارجية إن وزير الشباب فتح الله الزني أكد للأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تسهيل عودة عمل الأمانة التنفيذية لمباشرة مهامها من مقر التجمع الدائم بالعاصمة طرابلس وأن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قد أعطى توجيهاته لكل الجهات ذات العلاقة من أجل العمل لإعادة نشاط التجمع من داخل الدولة الليبية.

كما أكد وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي أن مقر الأمانة لتجمع دول الساحل والصحراء سيكون جاهزًا خلال الفترة القريبة المقبلة بالشكل الذي يليق بعراقة العلاقات الليبية – الأفريقية، وتوفير البيئة المناسبة لعمل الاتحاد.

وأشارت الخارجية إلى أن الأمين العام بريجي رافيني عقد لقاءً تقابليًا بموظفي تجمع دول الساحل والصحراء بمقره الدائم بالعاصمة طرابلس جرى خلاله عرض ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات لعودة الحياة لهذه المؤسسة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.