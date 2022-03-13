طرابلس: وفاة طفلين اختناقا بسبب حريق نشب في منزلهم

توفي الأحد، طفلان جراء حريق نشب في منزلهم، الكائن بحي القاسي بمنطقة الهضبة الخضراء بالعاصمة طرابلس.

وبحسب جهاز الإسعاف والطوارئ، فإن الطفلان توفيا بسبب اختناقهما بعد نشوب الحريق، مضيفا أن أسباب الحريق ترجع إلى رداءة بعض الأجهزة الكهربائية المستوردة.

وطالب الجهاز وزارة الداخلية، والمسؤولين عن المنافذ بتشكيل لجنة، للتفتيش على جودة الأجهزة الكهربائية الموردة إلى ليبيا، حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، توفي رجل وابنه بمدينة ترهونة بعد نشوب حريق بمنزلهم، بسبب التماس كهربائي، فيما أصيب ثلاثة من أبنائه الآخرون بحالات اختناق، نقلوا على إثرها للمستشفى.

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