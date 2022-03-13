ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يُناشد الأطراف الليبية بوضع مصالحهم الشخصية جانبًا

طرابلس 13 مارس 2022 (وال)- ناشد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش اليوم الأحد، كافة القادة الليبيين بأن يضعوا مصالحهم الشخصية جانبًا، وأن يقوموا بما يتعين عليهم القيام به لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال فرانش – في تغريده له نشرها عبر حسابه بموقع تويتر – إن ليبيا تواجه العديد من التحديات لتنمية وتطوير وتحسين حياة جميع الليبيين، مؤكدًا بأن كل يوم يمر في ظل استمرار الأزمة يضيع عديد الفرص وهذا ما يجعل من الحل أكثر صعوبة وتكلفة. (وال)

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