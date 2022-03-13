«اللموشي»: لا أحد يملك متابعة التجار أو فرض أي تعليمات عليهم

أكد رئيس هيئة تشجيع الاستثمار جمال اللموشي، أن “القطاع الخاص قائم بدوره واستطاع إثبات وجوده في السوق الليبي بنجاحه في توفير كل احتياجات المستهلك”.

وقال «اللموشي»، في تصريح صحفي، إنه “القطاع الخاص موجود وقادر على توفير كل احتياجات البلاد، والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار”.

وتابع؛ “التاجر بحاجة إلى تقديم مزيد من الاعتمادات، ومنحه الفرصة بدفع جزء من قيمة الاعتماد مبدئيا ليتسنى له توريد أكبر كمية من احتياجات السوق على أن يسدد بقية قيمة الاعتماد بعد وصول بضاعته”.

وأرف أن “الانتقال من القطاع العام إلى الخاص في كل الدول يتطلب تشجيعا وإتاحة للفرصة ومساعدة التجار للخروج من تبعات النظم القديمة والدفع بهم إلى المستوى المطلوب”.

وأشار إلى أنه “لا صحة لما يتداول عن حاجة القطاع الخاص إلى متابعة بل الحاجة الماسة تكمن في إيجاد طرق بديلة تُخرجه من عنق الزجاجة، ولا يمكن تحميل الحكومات المتعاقبة نتائج نظم قديمة اتُّبعت في فترة ما”.

وأوضح أن “لا أحد يملك متابعة التجار أو فرض أي تعليمات عليهم”، مردفًا “ولدينا القانون 23 الذي ينظم عملهم”.