باشاغا: بقاء الدبيبة في مكتبه لن يمنعني من ممارسة مهامي

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، في تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز” هذا الأسبوع، إنه يعتزم الانتقال إلى العاصمة بأكثر “الطرق الممكنة سلمياً”، مصراً على أن حكومته لن تتورط في “أي عنف أو صراع”.

وأضاف باشاغا أن حكومته ستصل إلى طرابلس في الأيام القليلة المقبلة، ولن تكون هناك حكومة موازية أخرى. مشيراً إلى أن السبب في عدم دخول طرابلس حتى الآن هو تجنب خطر الصراع.

وأكد باشاغا أنه تواصل مع القوات على الأرض والنخبة السياسية لتجنب المواجهة. كما أشار إلى أنه قد تم توضيح مجربات تصويت النواب للأمم المتحدة، مؤكداً أن هدفه هو قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، ومضيفاً أن بقاء رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في مكتب رئيس الوزراء في العاصمة لن يمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للحكومة الليبية من مكانٍ آخر في العاصمة.

وتستمر الأجواء المشحونة في العاصمة طرابلس وسط تحشيدات عسكرية زادت مؤخراً من قبل أنصار كل من باشاغا والدبيبة، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن أي محاولة للجوء للعنف ستدفع بليبيا إلى دوامة الاقتتال والتقسيم مجددا.

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