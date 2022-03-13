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تراكم الأزمات يحرم أهالي سرت فرحة يوم الزي التقليدي

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت عدة مدن ومناطق في ليبيا إقامة احتفالات واسعة باليوم الوطني للزي الليبي، الذي يصادف الرابع عشر من مارس من كل عام.

لكن اللافت في هذا اليوم هو أن مدينة سرت لم تشهد إقامة أي نوع من الاحتفالات، لأسباب نقلها مراسل 218 عن ساكني المدينة الذين اشتكوا من التهميش، وسلب الحقوق، فضلا عن المعاناة اليومية.

وتساءل بعض الأهالي ممن تحدث معهم المراسل بقولهم إن من يجب عليهم أن يحتفلوا، ويلبسوا العربي بسرت موجودون منذ أيام في طوابير الوقود والغاز، ومدينتهم مهمشة، وحقوقها مسلوبة.

وتعاني مدينة سرت منذ مدة من نقص في الوقود، رغم بعض المحاولات التي تهدف لتوفيره في المدينة، فضلا عن أن أنحاء كثيرة منها مازال مدمرا، بسبب الحروب التي شهدتها المدينة منذ عام 2011.

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قناة 218 الليبية

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