خروج عدد من المهاجرين على شواطئ طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مكتب الإنقاذ البحري لفرع أمن السواحل طبرق نقيب عبدالسلام شحاتة. ورود معلومات عن طريق عدد من الصيادين الليبيين بعثورهم على قارب مقلوب داخل المياه في البحر. مقابل وادي دالية شرق طبرق.

وأوضح شحاتة في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24. أن الصيادين عثروا على عدد 3 مهاجرين أحياء اثنان من الجنسية المصرية وواحد سوري .

ولفت إلى أن قوات الضفادع البشرية تمكنت من انتشال 3 مهاجرين أحياء من الجنسية المصرية. وجثة واحدة مجهولة الهوية.

وذكر رئيس مكتب الإنقاذ البحري أنه بسبب سوء الأحوال الجوية أمس توقفنا عن البحث داخل البحر. واكتفينا بالدوريات الراجلة من منتسبي أمن السواحل والمواطنين ومركز باب الزيتون على الشواطئ مابين وادي رأس بياض وام الشاوش .

وأشار إلى أنه اليوم الأحد تم العثور على أربعة جثث في وادي الدالية شرق طبرق، منوهًا إلى أن عدد الأحياء الذين تم العثور عليهم بلغ “6” مهاجرين.

وقال إن عدد الجثث حتى الآن بلغ “5” جثث مجهولة الهوية. ولم يتم التعرف عليهم وهم في مشرحة المركز الطبي.

وأكد شحاتة أنهم يشاهدون عدد من الجثث طافية في البحر، ولكن سوء الأحوال الجوية حال بيننا وبين الوصول إليهم. كما أنه لا توجد الإمكانيات البحرية ومعدات الغطس لذلك .

وقد أكد الاحياء منهم أن القارب كان به “27” مهاجر عثر على عدد 11 مهاجر بين حي وميت والمتبقي عدد 16 مهاجر. والبحث جاري على البقية.

وقال الناجون إنهم خرجوا من أحد الأودية غير المعروفة لهم بالقرب من طبرق في طريقهم إلى أوروبا .