لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.. أبوجناج يلتقي فريقا طبيا إيطاليا

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، فريقًا طبيًا إيطاليًا، اليوم الأحد بطرابلس.

وخلال اللقاء، دعاهم إلى زيارة المناطق الجنوبية والشرقية لتفقد الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة لها..

جاء ذلك فى بيان نشره المكتب الإعلامي لأبوجناح،

وقال البيان عبر صفحة المكتب على «فيسبوك»: إن اللقاء مع الفريق الطبي الإيطالي الذي يزور ليبيا هذه الأيام يأتي في إطار توطين العلاج بالداخل،

مؤكدآ أن أبوجناح بحث مع الفريق سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك بين ليبيا وإيطاليا، للرفع من مستوى الخدمات بالقطاع الصحي في ليبيا، وتحسين قدرات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وقد حضر الاجتماع كل من مستشار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومدير التنمية البشرية بوزارة الصحة، ومدير عام مركز طب الطوارئ والدعم، والمحلق الصحي بالقنصلية الليبية العامة في ميلانو.