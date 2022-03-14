شركات الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها إلى اسطنبول

استأنفت شركات الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مطار اسطنبول في تركيا بعد إلغاء الرحلات التي كانت مقررة السبت بسبب سوء الأحوال الجوية العاصفة في مدينة اسطنبول.

اقلعت طائرات الركاب التجارية-الأحد- تقل المسافرين إلى اسطنبول، منها رحلات لشركة البراق للنقل الجوي وشركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الجوية الأفريقية وشركة الأجنحة وانطلقت جميع هذه الرحلات من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس لتصل حسب المواعيد الواردة في جداول الرحلات التي أوردها المركز الإعلامي للمطار.

وتجدر الإشارة إلى أن المجال الجوي الليبي في حالة إغلاق بأوامر من حكومة الوحدة منذ 11 يوماً باستثناء الرحلات الخارجية بين ليبيا وتركيا وتونس ومصر والسودان وغيرها، كذلك الرحلات الداخلية نحو مطارات الحقول والموانيء النفطية التي لم يشملها الإغلاق الداخلي للمجال الجوي الليبي.

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