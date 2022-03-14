باشاغا: نهنئ ناديي السويحلي والأهلي طرابلس على فوزهما في الطائرة والكونفدرالية

هنأ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، نادي السويحلي وجماهيره بمناسبة تتويجه بالبطولة العاشرة للدوري الليبي للكرة الطائرة، ونادي الأهلي طرابلس، على فوزه على مضيفه زاناكو الزامبي واقترابه من التأهل إلى الدور ربع نهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال باشاغا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”نهنئ نادي السويحلي وجماهيره بمناسبة تتويجه بالبطولة العاشرة للدوري الليبي للكرة الطائرة، وحصوله على النجمة الذهبية الأولى في تاريخ الطائرة الليبية”.

وأضاف:” نبارك لنادي الأهلي طرابلس وجماهيره، فوز الفريق على مضيفه زاناكو الزامبي واقترابه من التأهل إلى الدور ربع نهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية”.

وتابع:” كما نتمنى لنادي الاتحاد حظاً أوفر في قادم المباريات وتحقيق الفوز والتأهل إلى الدوري القادم”.