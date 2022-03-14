ضمن خطة “عودة الحياة” للدبيبة… الغاوي: قرار باستكمال حصر المباني المتضررة بسرت

أصدر وزير الإسكان والتعمير ” أبوبكر الغاوي”، تعليماته للجنة المركزية للتعويضات بالوزارة بسرعة استكمال إجراءاتها وتقديم تقريرها بشأن حصر المباني المتضررة بمدينة سرت

وذلك بعد تضررها إبان حرب التحرير سنة2011 م، وهذا بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، ضمن برنامج خطة (عودة الحياة) .

ويجدر الاشارة إلى أن رسالة رئيس ديوان المحاسبة تقضي بعدم الممانعة من استكمال إجراءات تحويل قيمة المبالغ المخصصة لتعويض المباني المتضررة بمدينة سرت وفق الكشف التحليلي المعد من قبل اللجنة لعدد 1271 متضرر ،

والمرصودة قيمة التعويضات الخاصة بهم منذ العام 2012 م، وبسرعة العمل على إجراءات إحالتها للمجلس البلدي سرت لغرض صرفها لمستحقيها