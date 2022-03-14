أبوجناح يتابع عمل الفريق الطبي الايطالي الزائر

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح – الأحد – مع الفريق الطبي الإيطالي، آليات وتدابير تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين ،للرفع من مستوى الخدمات بالقطاع الصحي في ليبيا ،وتحسين قدرات العناصر الطبية والطبية المساعدة-وفقاً لما أورده أبوجناح في حسابه على فيسبوك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توطين العلاج بالداخل الليبي، بحضور مستشار نائب رئيس الحكومة ومدير التنمية البشرية بوزارة الصحة ومدير عام مركز طب الطوارئ والدعم والملحق الصحي بالقنصلية الليبية العامة في “ميلانو”.

واستعرض المجتمعون أهداف البلدين لتوطين العلاج في الداخل وإمكانية الاستفادة من الخبرات الأجنبية لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية الليبية من حيث التجهيزات وفي مقدمتها ذات العلاقة بتدريب الكوادر العاملة بالقطاع الصحي في ليبيا.

وأبدى الفريق الطبي الإيطالي استعداده التام للعمل على وضع خطة لنقل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي، فيما أكد أبوجناح دعمه الكامل لملف توطين العلاج للجرحى والمرضى وإتاحة فرصة للأطباء الزوار للقيام بجولات تفقدية للمراكز الصحية في كافة ربوع ليبيا.

وأشار أبوجناح إلى أهمية زيارة الفريق الطبي للمناطق الجنوبية والشرقية لتفقد الحالات المرضية لإجراء عمليات لهم في الفترة المقبلة، بعد أن قام الفريق الطبي الايطالي بإجراء عمليات جراحية دقيقة عدة،في عدة مناطق ليبية، لعدد من الحالات المستعصية خلال زيارات سابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية