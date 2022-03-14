السويحلي: الأزمة في ليبيا أكبر من صراع الدبيبة وباشاغا

قال بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق:” مخطئ من يعتقد أن الصراع السياسي الحاصل الآن هو بين شخصين- في إشارة لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة- الموضوع أكبر من ذلك بكثير”.

وأضاف السويحلي الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” هناك مشروع يرفض مهزلة عقيله صالح والتمديد لمجلس النواب وباقي الأجسام حتى عام 2024″.

وتابع:” أي حديث عن صفقات شخصية أو اتفاقات ثنائية هو وهم تروج له بعض الأطراف بغرض التضليل والتشويه”.