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السويحلي: الأزمة في ليبيا أكبر من صراع الدبيبة وباشاغا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق:” مخطئ من يعتقد أن الصراع السياسي الحاصل الآن هو بين شخصين- في إشارة لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة- الموضوع أكبر من ذلك بكثير”.

وأضاف السويحلي الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”  هناك مشروع يرفض مهزلة عقيله صالح والتمديد لمجلس النواب وباقي الأجسام حتى عام 2024″.

وتابع:” أي حديث عن صفقات شخصية أو اتفاقات ثنائية هو وهم تروج له بعض الأطراف بغرض التضليل والتشويه”.

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صحيفة الساعة 24

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