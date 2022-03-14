أحدهما تونسي الجنسية.. الداخلية: ضبط شخصين يتحايلان بمستندات مزورة على المصارف

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط شخصين أحدهما تونسي الجنسية، كانا بصدد محاولة فتح حساب لشركة بمستندات مزورة، بمصرف فرع تاجوراء الوسط، مطابق لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية،.

وذكرت الوزارة على منصاتها الرسميه على مواقع وصائل الاجتماعي،، إن الشخصين المذكورين حضرا إلى المصرف، وفق مستندات تبين بعد التحري أنها مزورة ، حيث ادعى أحدهما أنه مدير شركة ليبيا للاتصالات والتقنية،.

وقد تم إبلاغ مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء وتم ضبطهما، بعد التحري عليهما، حيث كانا يريدان إيداع صكوك صادرة لصالح الشركة المذكورة، ومن ثم سحبها لصالحهما.

وتابع بلاغ للوزارة أنه تبين أن المتهمين قد قاما فيما سبق بنفسه الشيء بأحد المصارف داخل طرابلس، وأن هناك مذكرة شكوى لمكتب النائب العام بالخصوص من قبل شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

وقد اعترف شخص منهم بحيازته أختاما أمنية وخدمية وأختام ترخيص المركبات الآلية، وكتيبات مركبات آلية وعقود بمنزله، مما مكنها من مداهمة منزله ومصادرة الأختام والمستندات بعد إذن النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية