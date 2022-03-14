وليامز: زرتُ معرض التصوير الفوتوغرافي “هن” بدار الفنون في طرابلس

زارت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، معرض التصوير الفوتوغرافي “هن” الذي تقيمه المصورة الليبية هبة شلابي وتستضيفه دار الفنون في طرابلس.

وقال وليامز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”زرت اليوم معرض التصوير الفوتوغرافي “هن” الذي تقيمه المصورة الليبية هبة شلابي وتستضيفه دار الفنون في طرابلس”.

وأضافت: ”خلال زيارتي، التقيت هبة شلابي، فضلا عن العديد من المصورات الشابات اللواتي يعرضن أعمالهن”.

وتابعت: ”قد استمتعت كثيرا بسماع سردهن لنجاحات ونضالات النساء الليبيات اللواتي كن مصدر إلهام لهن في عملهن، كما أتيحت لي فرصة لقاء مدير دار الفنون حمزة المهدوي، حيث اتفقنا خلال اللقاء على أهمية دعم الفنون والتراث الثقافي الليبي”.

واستطردت: ”أتوجه بالشكر لهبة والمهدوي وجميع المشاركين في المعرض على حسن استقبالهم وكرمهم”.