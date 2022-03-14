بعيو: حكومة الوحدة الوطنية تفتتح معرض الغذاء والشعب عاجز بسبب الغلاء

اتهم محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، حكومة الوحدة الوطنية بالسرقة والتحايل والنصب، واصفا أعضاء الحكومة بـ«لصوص الأجهزة والعقود والمشروعات».

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حكومة تحالف لصوص الأجهزة والعقود والمشروعات ولصوص الاعتمادات والمضاربات تفتتح معرض الغذاء، بينما أغلب الشعب عاجز بسبب الغلاء عن شراء الغذاء، لعنكم الله ما أوقحكم أيها الأدنياء”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد أصدر خلال تفقده عددا من أجنحة المنتجات الليبية بمعرض ليبيا للغذاء، تعليماته بضرورة عقد مثل هذه المعارض التي تدعم الصناعات المحلية، وضرورة التوجه لعقد معارض دولية في هذا المجال.

وأكد الدبيبة، خلال افتتاحه المعرض، رفقة السفير التونسي لدى ليبيا، وتفقده الأجنحة الخاصة بالمنتجات التونسية، على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين .

وحضر افتتاح المعرض إلى جانب الدبيبة وزيرا الاقتصاد والتجارة، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للمعارض، وعدد من رجال الأعمال.