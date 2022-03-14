دبرز: حكومة باشاغا موازية والعبث الذي حدث في البرلمان مرفوض على كل المستويات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن ولادة حكومة موازية والعبث الذي حدث في البرلمان مرفوض على كل المستويات، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي والإقليمي وخاصة إقليميًا هناك دور خبيث، حيث ما زالت مصر تلعبه ومخابراتها، رغم أن أذرع حكومة الوحدة الوطنية فتحت بعقود وقيم كبيرة لتكملة مشاريع في العاصمة، بحسب قوله.

دبرز اعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني السبت وتابعته صحيفة المرصد أن أضلاع المؤامرة ما زالت تتكامل والمتربصين شرًا متواجدين، لافتًا إلى أنه في مجلس الدولة الجميع يتجه للشرعية.

وأضاف: “أعتقد أن المحاولات انتهت وهي بائسة ولن تجد الشرعية، أحيي الثوار وحاملي السلاح على الموقف البطولي، وليس مشروعًا أن يبنى على شخص، هل يعقل فتحي الفبرايري المشهود له بالنضال أن يقفز بالهواء؟ لا قدر الله لو توفى باشاآغا هل سيحكمنا حفتر؟ أعتقد أن المشهد أو الجهات الفاعلة السياسية القريبة من صنع القرار قالت كلمتها أنه لا تفاوض. هناك حكومة شرعية وعبث قام به البرلمان ليس وقته، نأتي ونضع 14 شهرًا مقدمًا وبعدها انتخابات، شيء لا يقبله العقل”.

كما تابع: “أعتقد أن هناك حكومة واضحة، وأن الفاعلين قالوا كلمتهم وهناك أمر سيفرض إقليميًا. أدعوا من منبركم إلى أن قوانين رئاسة المؤتمر الوطني العام قوانين رائعة ومن وضعها المجلس الانتقالي”.

وأشار إلى أنه إذا فشلت الانتخابات في يونيو المقبل واتضح لليبيين من أفشلها فلن يبقى على الليبيين إلا قول كلمتهم.

واختتم حديثه قائلًا: “يومًا ما سنشهد المجرم القابع في الرجمة أنه ملاحق دوليًا ومحليًا ونراه ربما وراء القضبان. ليس من المعقول أن نمشي في انتخابات رئاسية في هذا الوضع، أتكلم عن انتخابات برلمانية فقط”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية