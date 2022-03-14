أمين تجمع دول الساحل والصحراء يتفقد مقر عمله في طرابلس

زار الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بريجي رافيني مقر التجمع بالعاصمة الليبية طرابلس، للاطلاع عليه من أجل التمهيد لمباشرة أعماله، وبحضور وزير الشباب بالحكومة منتهية الولاية فتح الله الزني ووزير الإسكان والتعمير في ذات الحكومة أبوبكر الغاوي ومدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية فاتح بشينة.

وأوضح الزني لرافيني أن الحكومة منتهية الولاية ستعمل على تسهيل عودة عمل الأمانة التنفيذية لمباشرة مهامها من مقره الدائم بالعاصمة الليبية طرابلس وأن الدبيبة أعطى توجيهاته لكل الجهات ذات العلاقة من أجل العمل لإعادة نشاط التجمع من داخل الدولة الليبية.

من جهته أكد وزير الإسكان والتعمير على أن المقر سيكون جاهزاً خلال الفترة القريبة القادمة بالشكل الذي يليق بعراقة العلاقات الليبية الإفريقية، وتوفير البيئة المناسبة لعمل الاتحاد.

وعقد رافيني لقاءً تقابلياً بموظفي تجمع دول الساحل والصحراء بمقره الدائم بالعاصمة الليبية وجرى خلال اللقاء عرض ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات لعودة الحياة لهذه المؤسسة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.