رئيس اللجنة العليا للمخابز: احتياطي الدقيق خارج سيطرة الدولة ويتحكم فيه القطاع الخاص

قال علي أبوعزة رئيس اللجنة العليا للمخابز، في تصريح صحفي أمس الأحد، إن احتياطي الدقيق خارج سيطرة الدولة ويتحكم فيه القطاع الخاص، وإن الوزارة وأدواتها التنفيذية لا تملك أي مخزون.

وأشار رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، إلى ضرورة سيطرة الدولة على سلعة الدقيق وتوفير مخزون استراتيجي لفترة أكثر من عام، ليتم تثبيت السعر،

مضيفآ أن أصحاب المخابز يتعاملون وفقاً لأسعار الدقيق الموجودة في السوق السوداء الموجود في منطقة الكريمية “شارع السامبا”، التي بلغت ذروتها هذا الشهر، ووصل سعر قنطار الدقيق الممتاز في طرابلس إلى 295 ديناراً.

كما أشار الى أن هناك “تلاعباً” في الفواتير وقيام بعض التجار بتسجيل سعر القنطار في الفواتير بقيمة 225 ديناراً بدلاً من السعر الحقيقي، الذي يقارب 300 دينار،.