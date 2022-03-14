ثابت: ناقشت مع حسام زكي آليات إعادة تفعيل دور ليبيا بالجامعة العربية

‏أجرى مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، عبد المطلب ثابت، اجتماعاً وصفه بـ”المثمر” رفقة وزير الشباب بالحكومة منتهية الولاية، فتح الله الزنى، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في مكتبه بمقر جامعة الدول العربية.

وبحث ثابت، مع السفير حسام زكي، إعادة تفعيل دور ليبيا لدى جامعة الدول العربية، والهيئات التابعة لها، ووضع آلية مناسبة لسداد المساهمات المتراكمة، علي الدولة الليبية طوال الفترة الماضية.

في ختام اللقاء، تقدم ثابت، بالشكر وعظيم الامتنان، لزكي، على ما حظينا به من كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال، وتعاونه بشكل كبير من أجل إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالدولة الليبية، داخل جامعة الدول العربية.