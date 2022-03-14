الحويج يناشد رئاسة حكومة تصريف الأعمال بدعم السلع الغذائية الأساسية

ليبيا – ناشد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج من معرض طرابلس للغذاء رئاسة الوزراء ضرورة دعم السلع الغذائية الأساسية، وهي الزيت والطماطم والأرز والمعكرونة والدقيق والشاهي وحليب الأطفال.

الحويج وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الأحد قال إن الاعتمادات ممكنة لاستيراد السلع، وإيرادات النفط كافية في ظل ارتفاع أسعاره الحالية.

وأكد أن السلع الغذائية متوفرة بشكل مطمئن، والقمح يصل بانتظام إلى الموانئ الليبية.

وتابع الحويج تصريحه : ” أصدرنا قرارا يقضي بالتشارك بين القطاعين العام والخاص، وننتظر تفعيله الأيام المقبلة”، لافتًا إلى أن السلع متوفرة حتى لشهر رمضان، ولا داعي للخوف من نقصها.

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