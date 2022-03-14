البيوضي: إزاحة موعد الانتخابات خلق انقسامًا وعدم توافق

قال المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إن هناك أزمة حقيقية تضرب العالم وكل الدول تحاول التخفيف من حدتها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة”.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نحن هنا نعاني بسبب الانقسام والاصطفاف السياسي الذي سببه إزاحة موعد الانتخابات وتأسيس سلطة موازية من دون توافق حقيقي”.

وتابع:” للأسف القوى الإمبريالية التي أنتجت هذا الانقسام وعززته أصدرت أوامرها للتحكم في التدفقات المالية من مصرف ليبيا المركزي وتخفيفها للحد الأدنى دون أن تضع في حسبانها الوضع المعيشي”.

واستطرد:” يجب على السلطة المعترف بها دوليا أن تقدم كل الضمانات بأنها لن تستخدم الأموال لصالح تأزيم الموقف وأن تنفذ حزمة إجراءات عاجلة ليستطيع الليبيون الصمود في وجه الأزمة المعيشية، وعلى مجلس النواب الليبي أن يتحمل مسؤولياته ويستجيب لرغبة الليبيين في اختيار ممثليهم وتجديد شرعيتهم وأن ينخرط بشكل إيجابي في وضع قاعدة دستورية تسمح باستئناف العملية الانتخابية قبل يوليو 2022″.