ضمن خطة «عودة الحياة» للدبيبة.. العابد يطلق حزمة تدريبات بالمنطقة الشرقية

أطلقت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، المرحلة الثانية من رزنامة التدريب 2022 بديوان المنطقة الشرقية،

جاء ذلك خلال بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وذكرت الوزارة في بيانها، إن الوزير على العابد افتتح عبر الدائرة المغلقة بتطبيق الزووم، الحزمة التدريبية، مع اللجنة المكلفة من وزارة العمل والتأهيل برئاسة أمين سر شؤون الديوان عادل سالم عبدالسلام، وعضوية مدير مكتب تمكين ذوي الإعاقة مبروك العباسي، ومدير مكتب تمكين المرأه عواطف أبودربالة، وعضو لجنة متابعة مشاريع التنمية.

وقال العابد: أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار خطة «عودة الحياة» لتنمية قدرات الباحثين عن العمل لضمان دخولهم لسوق العمل المحلي وتدريب موظفي الوزارة والمرأه العاملة لحساب نفسها مؤكدآ إشراك فئة ذوي الإعاقة.

وتجدر الإشارة الى أنه في 13 ديسمبر الماضي، أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية رزنامة التدريب لسنة 2022، والمتضمنة تأهيل أكثر من 1200 باحث عن العمل، وتدريب أكثر من 1300 موظف، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تدريبية بين جهات حكومية.

ومن الجدير ذكره أيضآ أنه في 7 مارس أطلقت الوزارة مبادرة «مهنتك مستقبلك» تحت شعار «أينما تكنْ نصل إليك»، وذلك بالمركز الليبي الكوري للتدريب والتأهيل،

وهذه المبادرة كانت عبارة عن ورش تدريبية متنقلة جرى تصميمها، لتجوب قري ومناطق البلاد من مناطق الشرق والجنوب للوسط ووصولا للجبل والساحل الغربي لتدريب الباحثين عن عمل .