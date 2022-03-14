مالطا توداي تتوقع سيناريو الأحداث القادمة في ظل الصراع بين باشاآغا والدبيبة

ليبيا- تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية وجهة نظر الجانب الرسمي المالطي بشأن تطورات الأوضاع الميدانية في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد حذر من تدهور الوضع في ليبيا حيث ينذر الانقسام في أعلى مستوياته بمرحلة جديدة من الصراع ناقلا عن وزير خارجية مالطا “إيفاريست بارتولو” تنبيهه نظراءه في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بأشن هذا التدهور.

وأشار “بارتولو” إلى تحشيد رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا للجماعات المسلحة الموالية له من مدن ورشفانة ومصراتة وزليتن بهدف الدخول إلى العاصمة طرابلس لإزاحة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في وقت لم يمنع فيه البيان الخماسي منهج باشاآغا.

ووفقا للتقرير فإن عدم تمكن الجماعات المسلحة الموالية لباشاآغا من الوصول إلى العاصمة طرابلس لا يعني أبدا عدم سعي الأخير لتأمين وجود دائم له في الأخيرة للسيطرة على مؤسسة النفط فيها والمصرف المركزي ووزارة النفط فهذا هو ضمانه الوحيد للوصول إلى الموارد المالية.

وشدد “بارتولو” على نظرائه الـ4 بالقول أنه وفي ظل ادعاء حكومتين متوازيتين للشرعية لا يمكن أن تكون هناك سوى حكومة واحدة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فيما أبدت مصادر ديبلوماسية رأيها هي الأخرى بشأن هذا الموضوع.

وقالت المصادر:”إذا لم يتم توضيح هذا الغموض ومعالجته بشكل مناسب فإن تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا يظل خطرا حقيقيا للغاية والعودة إلى العنف والصراع محتملة للغاية فالقضية برمتها الآن أكثر تعقيدا بسبب الواقع الجيوسياسي الجديد الذي أوجدته حرب أوكرانيا”.

وتابعت المصادر قائلة:”أعلنت روسيا صراحة دعمها والاعتراف بحكومة باشاآغا المقترحة” في وقت انضم فيه الوزير المالطي لنظيريه الإيطالي والبريطاني في الدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري لوضع أساس دستوري توافقي يمكن أن يؤدي إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

ورجح التقرير أن يؤدي تأسيس باشاآغا لوجوده في العاصمة طرابلس مع الجماعات المسلحة المتحالفة معه لاندلاع اشتباكات فيها فيما ستعتمد شدة الأخيرة ومدتها على مدى قوته عسكريا وردود الفعل المحلية والدولية على إستراتيجيته في وقت لا تزال فيه نقاط رئيسية تحت سيطرة حكومة تصريف الأعمال القوية.

وأضاف التقرير إن وجود هذه النقاط لا يرجح حدوث تصعيد عنيف كبير في العاصمة طرابلس لعدم كفاية الدعم المسلح فيها بالنسبة لحكومة الاستقرار مشيرا إلى أن المناوشات الجديدة بين القوات الداعمة للأخيرة وحكومة تصريف الأعمال لا يمكن استبعاد في ظل التمسك بالسلطة.

ترجمة المرصد – خاص

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