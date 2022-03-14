الأمين: «كتلة المشري» تعرقل التصويت على « اختيار لجنة القاعدة الدستورية»

قال وزير الثقافة السابق الحبيب الأمين، إن عددا من أعضاء مجلس الدولة يتلقون اتصالات من كتلة رئيس المجلس خالد المشري لعدم حضور جلسة اليوم لتعطيل التصويت.

وأضاف الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” للأسف بعضهم يتعرض لإغراءات ومساومات يسمونها ضغوط بلغة الترويج السياسي، وبعضهم يتمنى التمديد لدواعي اقتصادية لا تمت للسياسة بصلة”.

وتابع:”كتلة المشري عطلت عقد الجلسة أمس الأحد لمجلس الدولة لعدم توفر النصاب، فلم تحضر الكتلة المعطلة كي لا يتم التصويت على أعضاء لجنة الـ 6″.

واستطرد:” ستعقد الجلسة2 اليوم فإن لم يتوفر النصاب تكون كتلة المشري قد قررت التعطيل استكمالا لصفقة التعديل12 وحكومة المربوعة وما زال المشري وجماعته يخاتلون”.