بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 14 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 14 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية تأثر على مناطق غرب ليبيا برياح نشطة أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدايةً من مساء اليوم بينما يبقى الطقس معتدل على باقي المناطق .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-25) مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الأربعاء إلى شرقية فجنوبية شرقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (18- 21) مْ، ولاتتجاوز (13) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 23) مْ ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:13)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:17).