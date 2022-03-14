الغرابلي: يريدوننا أن نسلم الربع الأخير من الأرض ومعه سلاحنا بحجة توحيد السلطة

هاجم الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، وقال: “حجتهم أن حليفهم الجديد القديم يمتلك ثلاثة أرباع الوطن ولا يذكرون أنه استولى عليه بفضل عمالة البعض منهم وغباء الآخرين، اليوم يريدوننا أن نسلم الربع الأخير من الأرض ومعه سلاحنا”.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “بربكم هل اتفق الحق مع الباطل يوما وهل يتنازل الحق للباطل بحجة كثرة انتشار الباطل ؟؟.. هل علينا أن نسلم سلاحنا للمعتدي بحجة توحيد السلطة ونسلم له الأرض والعرض بما حمل ليمتطي ظهورنا؟.. وكأنكم تقولون أن جهاد آبائنا ضد الطليان مفسدة للوطن وعلى الفلسطينين أن ينصاعوا لحكم الاحتلال، أما نحن نقول لو بقى شبر على تراب الوطن سنعلن منه المقاومة وسنمضي في دحر الباطل بقوة السلاح وثبات الإيمان بقظيتنا والتي هي دولة يسودها القانون ويتنافس فيها الشرفاء ومن لهم مصلحة في إنهاء الظلم والفساد” وفق تعبيره.

واختتم قائلًا: “لن نسمع للمتخاذلين والمطبلين وابواقهم مهما علا نعيقهم وسيأتي اليوم الذي سنجلدكم فيه على ضهوركم أيها المنبطحين ويصفعكم صغيرنا قبل كبيرنا، إعلموا أن للحق قوة لايعلمها إلا الثابتين” على حد تعبيره.