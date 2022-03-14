أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية على مناطق الغرب

توقع المركو الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الغرب بتقلبات جوية نتيجة رياح نشطة أحيانا، تتسبب في إثارة الأتربة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف بدايةً من مساء الإثنين، بينما يبقى الطقس معتدلا على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خصوصا على المناطق الساحلية؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الأربعاء إلى شرقية فجنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 18 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق متسببة في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.