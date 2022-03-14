العابد: نبحث إمكانية صرف منحة للباحثين عن العمل قدرها 450 دينار شهريًا للفرد

ليبيا – قال وزير العمل والتأهيل يحكومة تصريف الأعمال علي العابد،إن إدارته شكلت لجنة لدراسة إمكانية صرف منحة للباحثين عن العمل قدرها 450 دينار شهريا للفرد، مبينا بأنها ستكون مشروطة، إذ ستقدم الوزارة 3 فرص عمل في القطاع الخاص للباحثين وفي حال تم رفض هذه الوظائف سيتم وقف صرف المنحة.

العابد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أشار إلى أن وزارة العمل ركزت دورها في تعزيز عمليات التدريب والتطوير لكافة الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل في القطاع الخاص مستقبلا، موضحا أن الكادر الوظيفي في الدولة يعاني تكدساً، إذ فاق عدد العاملين في أكثر 2.5 مليون شخص.

وأضاف وزير العمل أن العمالة المصرية بدأت تتوافد بشكل تدريجي على المشاريع في ليبيا ومن بينها مشاريع التنمية، إذ استقطبت الشركات المنفذة لمشاريع مبادرة الحكومة” عودة الحياة” عدداً كبيراً منهم، مشيراً لوجود خطة لدى الوزارة لتنفيذ المدن العمالية التي سيتم تسكين العاملة الوافدة غير المصطحبين لعائلاتهم فيها بهدف تنظيم تواجدهم.

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