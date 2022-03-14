مديرو المالية بمؤسسة النفط يؤكدون أهمية المراجعة الداخلية

شهد مقر المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة طرابلس، الأحد، اجتماعًا موسعًا لمديري الإدارات المالية بالمؤسسة والشركات التابعة لها لبحث الموضوعات التي من شأنها تذليل الصعاب وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز، وفق ما أوردته المنصات الإعلامية للمؤسسة.

تمحور اللقاء الموسع بالتركيز على جانبين، الإدارة العامة للمالية وإدارة المراجعة الداخلية التي نوه المجتمعون على الدور المهم لهذه الإدارة بالشركات، ومن ذلك “فحص كل العمليات المتعلقة بأنشطة الشركات والجهات التي ينتج عنها ترتيب التزام أو دفع مستخلصات والتصديق عليها مسبقًا”.

وأشار مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط نعيم الغرياني إلى ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري لتساهم في الرفع من مستوى عمل القطاع والوصول إلى الحلول المثلى للمشكلات والعراقيل التي تواجه الإدارات المالية بشركات القطاع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية