رياح نشطة متوقعة في غرب ليبيا نتيجة منخفض جوي بالجزائر

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قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن مناطق غرب ليبيا، ستتأثر بمنخفض جوي صحراوي يتمركز وسط الجزائر.

وذكر المركز، أن مناطق غرب ليبيا ستشهد هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة أحيانا قد تصل سرعتها يوم الغد على بعض المناطق إلى 60 كلم في الساعة.

ولفت إلى أن الرياح قد تسبب في إثارة الأتربة على هذه المناطق.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس يميل للاعتدال على بقية مناطق ليبيا.

وذكر، أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين ( 20 – 25) مئوية، بينما تتراوح على الساحل الشرقي والجبل الأخضر ما بين ( 12 – 18 ) مئوية. وتسجل ارتفاعا نهاية الأسبوع على أغلب المناطق.