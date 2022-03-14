الارصاد: منخفض جوي يؤثر على الطقس… وهذه ابرز ملامحه!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 14/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد منخفض جوي صحراوي يتمركز وسط الجزائر يؤثر من مساء هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا برياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة أحياناً قد تصل سرعتها يوم الغد على بعض المناطق إلى ( 60 ) كم /س مما قد تسبب في إثارة الأتربة على هذه المناطق بينما يميل الطقس للإعتدال على بقية مناطق ليبيا .

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحررارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا مابين ( 20 – 25) مْ ، بينما تتراوح على الساحل الشرقي والجبل الأخضر مابين ( 12 – 18 ) مْ ، وتسجل إرتفاع نهاية الأسبوع على أغلب المناطق . والله اعلم