المنقوش: فخورون بعلاقتنا الطيبة مع تركيا

أبدت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، فخرها بما وصفته بـ«علاقتنا الطيبة» مع تركيا.

وقالت المنقوش، في تصريحات صحفية: “منتدى أنطاليا الدبلوماسي يمثل بداية جيدة للدبلوماسية العالمية، ونحن فخورون بعلاقاتنا الطيبة مع تركيا”.

وأضافت “عقدنا لقاءً مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وكان ناجحًا، وسعداء جدًا بعلاقاتنا الاقتصادية مع تركيا”.

وتابعت “المنتدى منصة مهمة، وجميع الدبلوماسيين والباحثين الأكاديميين قالوا أشياء هامة خلال أيام المنتدى الثلاثة، وشاركونا بتجاربهم”.

واستطردت “المنتدى يعتبر بداية جيدة للدبلوماسية، فكان من المهم بالنسبة لنا أن نفهم بعضنا البعض”.