الأرصاد تتوقع حدوث رياح نشطة في غرب ليبيا

العنوان-طرابلس

توقعت الأرصاد، اليوم الإثنين، هبوب رياح نشطة مناطق غرب ليبيا نتيجة منخفض جوي صحراوي يتمركز وسط الجزائر.

وذكرت الأرصاد، أن مناطق غرب ليبيا ستشهد رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة أحيانا قد تصل سرعتها يوم الغد على بعض المناطق إلى 60 كلم في الساعة، مشيرة إلى قد تسبب في إثارة الأتربة على هذه المناطق.

وأوضحت الأرصاد، أن الطقس سيكون معتدلا على بقية مناطق ليبيا .

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، فقد ذكرت الأرصاد أنها تتراوح ما بين ( 20 – 25) مئوية، بينما تتراوح على الساحل الشرقي والجبل الأخضر ما بين ( 12 – 18 ) مئوية. وتسجل ارتفاعا نهاية الأسبوع على أغلب المناطق.