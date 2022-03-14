شمبش ينتقد السفارات الغربية لعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة

وجّه رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبش، انتقادات لأداء السفارات الأجنبية العاملة في ليبيا، لافتًا إلى العديد من التحديات التي تواجه الدبلوماسية الليبية للحد من التدخلات الأجنبية.

وقال شمبش، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن جزءًا من حالة الارتباك التي تسود السياسة الخارجية الليبية؛ ليس إلا انعكاسًا لارتباك الوضع في الداخل “بكل ما شهده من انقسامات وصراعات”.

وأضاف النائب البرلماني في تحديده للتدخلات بأن التحدي الذي تمثله هذه التدخلات الخارجية “يأتي عبر أداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا وبعض السفراء الغربيين، الذين يمارسون مهامهم من ليبيا أو عبر دول الجوار”.

وضرب شمبش أمثلة عدة لموقف السفارات الغربية من “الحكومة التي كلفها مجلس النواب مؤخرًا برئاسة فتحي باشاغا”، متسائلاً: “هم جميعًا يعترفون بشرعية مجلس النواب كجسم سياسي منتخب ومعبر عن إرادة الليبيين، فلماذا كانوا يتعاملون بأريحية مع حكومة الوفاق الوطني التي لم يعترف بها مجلس النواب؟، ونتج عن ذلك تفردها بعقد اتفاقات خارجية اقتصادية وأمنية مع بعض الدول، والآن لا يعترفون بالحكومة الجديدة.

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