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أجواء ليبيا.. رياح نشطة غربًا وطقس معتدل في المناطق الأخرى

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لخّص المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس في ربوع ليبيا كافة في الثلاثة أيام المقبلة بدءًا من الاثنين بحدوث تقلبات جوية تسود المناطق الغربية برياح نشطة أحياناً تسبب في إثارة الأتربة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدايةً من مساء الاثنين، أما بقية المناطق؛ فالطقس معتدل.

وتوقع المركز في نشرته أن المنطقة من رأس اجدير غربًا حتى سرت شرقًا مرورًا بجبل نفوسة وسهل الجفارة، أن تكون السماء من صافية إلى قليلة السحب، أما الرياح؛ فتكون شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الساحل مسببةً في إثارة الأتربة والغبار، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 20 إلى 25 مْ.

وتوقعت النشرة الجوية للمنطقة من الخليج إلى سهل بنغازي حتى امساعد وجنوبًا إلى الواحات و مرادة، أن تكون السماء قليلة السحب، أما الرياح، فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الأربعاء إلى شرقية فجنوبية شرقية وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 18و21 مْ، ولا تتجاوز 13مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وجاءت توقعات المنطقة من الوسطى حيث هون وودان وسوكنة وغربًا لتشمل الحمادة الحمراء وجنوبًا إلى سبها وغات وغدامس ، بحالة سماء صافية مع ظهور بعض السحب، أما الرياح فتكون شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 22 و 27 درجة مئوية.

أما الجانب الجنوبي الشرقي من البلاد، حيث الكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون حالة السماء صافية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 20 إلى 23 درجة مئوية وتسجل تراجعًا طفيفًا يوم الثلاثاء .

 

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قناة 218 الليبية

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