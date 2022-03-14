الزائدي: في 2011 الغرب أدار معركة إعلامية لإسقاط الدولة كما يفعل في أوكرانيا

قال القيادي بالنظام السابق مصطفى الزائدي، إن في عام 2011 حشدت الدول الغربية ماكينة إعلامية عالمية لإدارة معركة إسقاط الدولة الليبية لكنها ضاقت ذرعًا بالقنوات الليبية البسيطة، فقامت بإصدار قرارات لمنع بثها الفضائي، كما قامت باستهداف محطاتها ومرسلاتها واستوديوهاتها بغارات جوية وضربات صاروخية، لكن العالم لم ينتبه ولم يهتم لذلك.

أضاف في مقالٍ له، أن الأزمة الأوكرانية فضحت الكذبة الغربية، فلم تكتف بمنع القنوات والوكالات الإخبارية الروسية من البث والعمل في أوروبا، وعبر وسائط التواصل الاجتماعي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير بأن أعلنت الشركات التي تدير وسائط التواصل الاجتماعي السماح ببث ونشر مواد تحض على قتل الروس، الأمر الذي كان محرما ومجرما ويتعرض من يقدم عليه إلى عقوبات صارمة! وهنا نذكر أيضا بإقحام الرياضة والفن والأدب في المعركة، فمنع الفرق الروسية من اللعب من قبل هيئات رياضية يفترض أن تكون دولية وللجميع ولا تخضع لسياسات الغرب، وقيام جامعات أوروبية بمنع تدريس أدب دوستويفسكي، وإبعاد الموسيقيين الروس العاملين في الغرب، كل ذلك يعتبر وفقا للمفهوم الغربي مناقضا لأبسط مبادي حقوق الإنسان.

وتابع قائلاً: الحقيقة أن الغرب لا يتورع في استخدام كل الوسائل لتحقيق نفوذه وتأمين مصالحه، ولعل أسهلها وأبسطها عدم احترام حقوق الأفراد ولا حياتهم حتى، فالماكينة العسكرية الغربية هي المسؤولة عن إنتاج ونشر أسلحة التدمير الشامل النووية والبيولوجية والكيميائية، واستعمالها.

واختتم الزائدي: أيا كانت تطورات ونتائج الحرب الأوكرانية من النواحي السياسية والعسكرية فإنها ستؤدي إلى سقوط النظرية الإعلامية للغرب بعد أن فقدت الغطاء الذي كانت تتسلل تحته لتصل إلى عقول الناس لبرمجتها مؤقتا، وأتصور أنهم لن يعدموا الوسائل لاختراع آليات أخرى وتكتيكات جديدة، لكن الرهان على دور النخب العالمية المطالبة بالبحث في كيفية تطوير نتائج الحرب الأوكرانية في بناء توازن إعلامي يسمح بتحرير عقول الناس من الآثار المدمرة للإعلام الغربي.