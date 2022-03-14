تعاون بين مركزي الرقابة على الأغذية و«المنافذ» لمراقبة السلع الواردة إلى ليبيا

ناقش مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مسألة الرقابة على السلع الغذائية الواردة إلى ليبيا عبر المنافذ البرية، وذلك خلال اجتماع مع مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية الطاهر المحمودي.

كما بحث الاجتماع التعاون لتذليل الصعاب وإحكام القبضة الرقابية في المنافذ البرية التي تتدفق منها السلع للمستهلك، بحضور مديري مكتب المتابعة وتأكيد الجودة، وإدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة على الأغذية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وشارك مركز الرقابة على الأغذية في فعاليات افتتاح معرض ليبيا للغذاء في دورته الثالثة بصفته الراعي الشرفي للمعرض.

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وقام مسؤولو المركز بجولة على أجنحة العرض الخاص بالشركات المحلية والموردة للتأكد من الالتزام بتطبيق المواصفات المطلوبة أثناء عملية التصنيع والتوريد من الخارج.